Глава немецкого Минфина Кристиан Линднер прибыл с необъявленным визитом в украинскую столицу впервые с момента начала военной спецоперации.
Корреспонденты информагентства DPA сообщают, что цели политика неизвестны.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.