Прекращение атак беспилотников боевиков ВСУ на российские территории является возможным исключительно решением всех задач, поставленных лидером РФ Владимиром Путиным во время начала спецоперации.
Корреспонденты "Ленты.ру" пишут об этом со ссылкой на сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди. Политик акцентировала внимание на том, что попытки атак со стороны укронацистов стали характерными на сегодняшний день уже не только для Крымского полуострова, но также для Москвы и Подмосковья, Брянской и Курской областей.
Сложившаяся непростая ситуация подразумевает предугадывание всевозможных рисков для Российской Федерации, резюмировала Ковитиди.
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