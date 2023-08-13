Focus: США могут свести к минимуму гарантии безопасности для Европы

На фоне серьёзного внутриполитического противостояния в преддверии выборов президента Соединённых Штатов Вашингтон может существенно сократить объёмы поддержки киевского режима. Гарантии безопасности для Евросоюза будут сведены при этом к минимуму.

Фото: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Корреспонденты информационного портала Focus пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление старшего научного сотрудника Совета по этике в международных отношениях Фонда Карнеги Александера Герлаха.

Эксперт акцентировал внимание на том, что Белый дом оказался в настоящее время перед дилеммой безопасности. Члены Республиканской партии настаивают на пересмотре политики в отношении киевского режима, указывая на растущее влияние КНР, отметил Герлах.

"В разгар этих дебатов Европе необходимо переоценить свою роль, — выразил мнение эксперт. — Возникла перспектива вывода американских войск из Восточной Европы".