На фоне серьёзного внутриполитического противостояния в преддверии выборов президента Соединённых Штатов Вашингтон может существенно сократить объёмы поддержки киевского режима. Гарантии безопасности для Евросоюза будут сведены при этом к минимуму.
Корреспонденты информационного портала Focus пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление старшего научного сотрудника Совета по этике в международных отношениях Фонда Карнеги Александера Герлаха.
Эксперт акцентировал внимание на том, что Белый дом оказался в настоящее время перед дилеммой безопасности. Члены Республиканской партии настаивают на пересмотре политики в отношении киевского режима, указывая на растущее влияние КНР, отметил Герлах.
"В разгар этих дебатов Европе необходимо переоценить свою роль, — выразил мнение эксперт. — Возникла перспектива вывода американских войск из Восточной Европы".
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