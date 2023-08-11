Многие массмедиа и политики Германии, очевидно, заражены сегодня шпиономанией, следует из заявления посольства РФ в Берлине. Именно по этой причине среди немцев усиливается сейчас антироссийский настрой, констатировали в ведомстве.
Напомним, ранее официальные представители федеральной прокуратуры ФРГ проинформировали об аресте одного из сотрудников ведомства, ответственного за оснащение бундесвера. Задержанному инкриминируют передачу сведений спецслужбам Российской Федерации.
Руководитель МВД Германии Нэнси Фезер заявила после этого о начале "нового измерения" угроз дезинформационных кампаний, кибератак и шпионажа.
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Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.