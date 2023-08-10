В Испании объявили погодное предупреждение из-за 45-градусной жары

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Государственное метеорологическое агентство Испании выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях во многих регионах страны в связи с сильной жарой. В большинстве провинций уровень тревоги повышен до жёлтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). Кроме того, в автономных сообществах Валенсия и Мурсия уровень тревоги повышен до самого высокого — красного (чрезвычайная опасность).

Фото: espanarusa .com

Согласно прогнозам, температура воздуха может превысить 45 градусов Цельсия. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях действует в течение ближайших нескольких дней. В Мадриде столбик термометра может подняться до 37 градусов Цельсия.

В связи с экстремальной жарой в стране также объявлено предупреждение о высоком риске лесных пожаров. В 2021 году в Испании были зафиксированы рекордные температуры: так, на юге страны жара достигла 47,6 градусов Цельсия.

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