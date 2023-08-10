Секретарь СНБО Украины Данилов: правительство не смогло идентифицировать претендентов в олигархи

В реестре украинских олигархов не фигурирует ни одна фамилия. Власти не могут осуществить проверку претендентов на предмет их соответствия всем критериям.

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Корреспонденты "Украинской правды" пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление секретаря Совбеза Алексея Данилова.

Напомним, два года тому назад в украинском парламенте была одобрена инициатива Владимира Зеленского о принятии Закона "Об олигархах". Документом предусмотрено, что СНБО вправе принимать решения о признании граждан олигархами и вести спецреестр таких лиц.