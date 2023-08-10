В реестре украинских олигархов не фигурирует ни одна фамилия. Власти не могут осуществить проверку претендентов на предмет их соответствия всем критериям.
Корреспонденты "Украинской правды" пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление секретаря Совбеза Алексея Данилова.
Напомним, два года тому назад в украинском парламенте была одобрена инициатива Владимира Зеленского о принятии Закона "Об олигархах". Документом предусмотрено, что СНБО вправе принимать решения о признании граждан олигархами и вести спецреестр таких лиц.
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