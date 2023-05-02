Для российских олигархов давно пора раскрыть "Книгу Страшного суда"

5:49 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Деньги

Сегодня, когда проблема монетизации или замены льгот на денежную выплату беспокоит страну, зададимся вопросом — кому это надо? Ведь, по сути, ответа не было, зато в изобилии были пространные рассуждения о том, что это полезно и нужно. Или наоборот: вредно и чревато социальным взрывом.

Все эти словопрения оставим на совести великих отечественных реформаторов, экономистов и политиков, отметив, что просто так правительство не пошло бы ва-банк. А пошло оно на такие непопулярные меры из-за простой причины, по которой нередко менялись режимы и свергались короли: наполняемость налогового мешка России хуже некуда.

У нас не хватит стульев, чтобы обивать их кожей воров

Это и неудивительно, если исправно налоги платят лишь бюджетники, зарплата которых весьма низка по нынешним ценам. А те, кто мог существенно наполнить налоговую корзину, успешно скрываются за горами справок, льгот и неучтённых чёрных конвертов. Чтобы в корне изменить налоговую политику, необходимо провести полную ревизию доходной части населения. Правда, непонятно, что делать с миллионами мигрантов. В этом нет ничего оригинального, это аксиома, которую история не раз подтверждала.

В 1066 году нормандский герцог Вильгельм завоевал Англию. Он прекрасно понимал: чтобы удержать корону, не только свою, но и чужую, необходимы средства. А где их искать, когда политические катаклизмы переворошили всю Англию с ног до головы? Неслучайно в ближайшие годы во все стороны Англии им были разосланы чиновники, целью которых было сосчитать города, деревни и проживающих в них людей. Все цифры и данные были занесены в книгу, которую современники назвали "Книгой страшного суда".

Книга получилась гигантского размера и дала возможность королю знать, сколько подданных у него имеется, и сколько он сможет выставить воинов в случае войны. Но главное, что Вильгельм узнал доходную часть своих подданных и уже из этого мог планировать доходы королевства, а в непредвиденных случаях (та же война) понимал, сколько можно собрать дополнительных налоговых поступлений с населения.

Ничему так больше не препятствовали и не сопротивлялись, чем подготовке переписи земель и ресурсов Англии. И ничто так не было необходимо для хорошего управления и стабильного контроля над государственными делами, как эта "книга". Да, работа проводилась крайне медленно, что закономерно для того времени: всё проходило в реалиях раннего Средневековья, и таны сопротивлялись подсчёту своих доходов. Не сомневаемся, что и в нашей действительности мало кто побежит к налоговому инспектору сообщать о неучтённом "Мерседесе" или заниженной цене садового участка.

Любопытно, что попытки завести подобные "книги" предпринимали правители других стран Европы. У одних это не получалось. Например, в Чехии — противодействие баронов было весьма велико. У других — первых основателей династии Ваза в Швеции — получалось лучше.

Британия задавала тон как в сборе налогов, так и с теми, кто запускал в них руку. Успешные действия англичан в Столетней войне обуславливались не только наличием сильной централизованной власти, но и хорошо отлаженной фискальной службой. Именно эта служба помогла разоблачить казначея короля Эдуарда, перетаскавшего немало фунтов стерлингов из закромов его величества. Итог для вора был плачевен — смертная казнь. А в назидание другим кожей казнённого была обита дверь в казначейство. Строго, но справедливо.

Равенство даёт только налоговая инспекция

Справедлив был английский экономист С. Паркинсон, писавший, что налогообложение старо, как мир, и его начальная форма возникла, когда какой-нибудь местный вождь перегораживал устье реки, место слияния двух рек или горный перевал и взимал плату за проход с купцов и путешественников.

Когда государству основную часть денег платят граждане, оно зависит, в первую очередь, от граждан и вне зависимости от желания отдельных лиц вынуждено служить их интересам. А вот когда основную часть доходов государство получает от корпораций, оно объективно начинает зависеть от них. И здесь нет защиты от возникновения самых уродливых, самых недемократичных, самых неэффективных явлений вроде российских олигархов. К тому же, у нас любят налоговые послабления и с радостью дают их всем тем, кто вхож в кабинеты.

И это очень не любят те же немцы. Данные налоговые "послабления" подлежат более строгому наказанию, а именно лишению свободы на срок от шести месяцев до десяти лет. Такое наказание грозит тому, кто "из грубого своекорыстия добивается значительного по своим размерам сокращения налогов или значительного объёма предоставляемых налоговых льгот". Такое же наказание грозит тому, кто злоупотребляет полномочиями должностного лица либо использует содействие такого лица. Во Франции пошли ещё дальше — там наказывают и соучастников налоговых преступлений, которые привлекаются к ответственности наряду с исполнителями и подвергаются одинаковому с ними наказанию.

А что же стало с "Книгой страшного суда", спросите вы. Оригинальные манускрипты, переплетённые в два огромных тома, хранятся сегодня в Государственном архиве в Лондоне и напоминают о том, что налоги платить должны все. Даже олигархи.