Замглавы МИД России Галузин сообщил о помощи Microsoft Киеву

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский IT-гигант Microsoft оказывает всестороннюю помощь киевскому режиму и вредит России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Фото: РБК

"Microsoft — одна из тех компаний, которые запятнали себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред нашему государству", — пояснил он в интервью ТАСС.

Украинские власти получают самую разнообразную помощь от корпорации, представители которой заверяют, только укрепляют кибероборону Киева. Microsoft объясняет свои действия "регулярными компьютерными атаками" российских хакеров, но все обвинения остаются голословными, добавил дипломат. К тому же, отметил Галузин, системные кибердиверсии против критической инфраструктуры России в США замачивается.

"Это лишний раз свидетельствует о том, что детище Гейтса послушно выстраивает свою деятельность в русле политических установок США", — резюмировал замминистра.

Ранее американский обозреватель напомнил западным странам, что президент России одним указом может обрушить экономику США или Европы.