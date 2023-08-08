Онищенко обвинил Британию в разработке биологического оружия под прикрытием вакцин от "Болезни Х"

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Академик РАН Геннадий Онищенко считает, что в лаборатории, открытой на секретной военной базе в Британии, на самом деле разрабатывают не вакцины от несуществующей "Болезни Х", а биологическое оружие. Портон-Даун — это в первую очередь военная база и главный центр британской военно-биологической программы, подчеркнул эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Фото: https://s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/9763001/inx960x640.jpg

Онищенко отметил, что это как раз те возбудители, которые подходят для разработки боевых рецептур. А создание вакцин от широкого спектра разных заболеваний — это "старая легенда".

Собеседник издания объяснил, что английские биологи прежде, чем создать вакцину, разрабатывают сначала боевую рецептуру, а затем на ней испытывают варианты препарата.

Специалист добавил, что "Болезни Х" не существует как таковой. Термин он назвал "формулой речи" и "литературным образом".