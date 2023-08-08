В турецком правительстве рассматривают версию о подрыве в порту Дериндже. Однако, в целом власть оценивает сценарий с диверсией как маловероятный.
Корреспонденты телеканала CNN Türk сообщают об этом, ссылаясь на сегодняшнее заявление руководителя Турецкого зернового совета Ахмета Гюльдала.
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