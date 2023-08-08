Африка получила от России качественную фармацевтическую продукцию на сумму, превышающую $62 млн: это показатель за 2022 год. Главными импортерами стали Конго, Алжир, Марокко, Нигер и Уганда, сообщает замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.
"У нас есть что предложить. И, что важно, мы готовы не только предлагать поставку уже готовых лекарственных средств, но намерены делиться с нашими партнерами технологиями, обеспечивать их трансфер и открывать там производства.
Самым востребованным медикаментом оказалась вакцина против желтой лихорадки.
Напомним, ранее стало известно о начале производства инсулинов на территории Алжира. Этим занимается компания "Герофарм".
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