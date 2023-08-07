И.о. заместителя госсекретаря США Нуланд посетила Нигер

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Виктория Нуланд, занимающая должность исполняющей обязанности заместителя госсекретаря США, совершила официальный визит на территорию Нигере, во время которого встретилась с военными, которые ранее отстранили от власти президента страны. Агентство Reuters сообщило такую информацию.

Фото: РБК

Отмечается, что диалог был довольно откровенным и трудным, но несмотря на это удалось выйти на тропу разрешения данного конфликта. Подробностей не приводится.

Ранее министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор выразила уверенность в скором разрешении ситуации на территории Нигере. Правительство ЮАР верит, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) вернёт конституционный порядок на территории Нигере и восстановит Мохамеда Базума в должности президента страны.