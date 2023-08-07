Турецкая национальная валюта вновь побила рекорд своего падения

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Турецкая национальная валюта — лира достигла нового очередного рекорда своего падения, достигнув обесценения в отношении доллара до 27,01 за единицу, по онлайн-данным биржевых торгов

Фото: REX/Shutterstock

Согласно аналитическим данным такой спад возник после сообщений о приостановке зерновой сделки.

Последние недели турецкая лира торговалась на бирже на уровне 26,95 за единицу по отношению к доллару и 29,60 — к евро.

В июле стало известно, что Центральный банк Турции поднял размер ключевой ставки с 8,5% до 15%. Повысился и прогноз годовой инфляции — до 58% с прежних 22,3%.