Экс-спикер парламента Словакии Андрей Данко призвал президента наложить запрет на вступление граждан в ряды ВСУ

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Экс-спикер словацкого парламента Андрей Данко, руководящий Национальной партией SNS, подверг резкой критике решение главы государства Зузаны Чапутовой, не возразившей против вхождения в ряды ВСУ девяти граждан страны.

Фото: pixabay.com

Официальные представители SNS обратились к Чапутовой с просьбой никогда впредь не одобрять подобного рода прошения, пишет РИА Новости.