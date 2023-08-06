Экс-спикер словацкого парламента Андрей Данко, руководящий Национальной партией SNS, подверг резкой критике решение главы государства Зузаны Чапутовой, не возразившей против вхождения в ряды ВСУ девяти граждан страны.
Официальные представители SNS обратились к Чапутовой с просьбой никогда впредь не одобрять подобного рода прошения, пишет РИА Новости.
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