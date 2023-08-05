Полковник Макгрегор: Зеленский разозлился из-за отказа США предоставить Украине "ядерный зонтик"

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Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал о шаге США, который привёл Владимира Зеленского в ярость.

Фото: Youtube: Ударные Z силы

Президент Украины искренне верил, что США предоставят стране "ядерный зонтик", но сильно разозлился, узнав, что этого не произойдёт, заявил экс-эксперт в интервью YouTube-каналу London Real.

По словам офицера, Зеленский очень разочаровался и был зол, когда Украину не приняли в НАТО и не распространили на неё ядерную защиту.

На плаву Киев держится только благодаря деньгам, которые поступают из Вашингтона, заключил Макгрегор.

Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон удивился заявлению британской разведки о кустах, мешающих ВСУ.