CNN: Киев открыл новый фронт против России при помощи морских беспилотников

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Киев решил открыть новый фронт в Чёрном море, используя для этого современные морские дроны нового поколения. Объектом украинских атак здесь стали российские корабли, как военные, так и торговые, рассказал телеканал CNN.

Фото: Вадим Савицкий

"Украина, похоже, намерена использовать новое поколение мощных морских беспилотников тем самым, открывая новый фронт в украинском конфликте", — отметили авторы материала.

Обозреватели уточнили, что Украина применяет морские беспилотники, целясь по российским кораблям всех видов в Чёрном море.

Ранее стало известно об атаке порта в Новороссийске при помощи украинских надводных дронов. Покушение на российскую военно-морскую базу было предотвращено благодаря кораблям "Оленегорский горняк" и "Суворовец", которые ликвидировали беспилотники противника.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.