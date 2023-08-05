Захарова оценила переговоры в Джидде по украинскому конфликту: принятие решений без России будет абсурдом

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Закрепление на политическом уровне каких-либо решений по конфликту на Украине без участия российской стороны будет нонсенсом и абсурдом, следует из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Фото: РБК

Однако, для дискуссий на эту тему есть "полное поле для творчества", подчеркнула дипломат. Корреспонденты РБК пишут, что таким образом Захарова прокомментировала переговорный процесс в Джидде.