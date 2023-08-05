Закрепление на политическом уровне каких-либо решений по конфликту на Украине без участия российской стороны будет нонсенсом и абсурдом, следует из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Однако, для дискуссий на эту тему есть "полное поле для творчества", подчеркнула дипломат. Корреспонденты РБК пишут, что таким образом Захарова прокомментировала переговорный процесс в Джидде.
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