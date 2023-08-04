Сенатор от Крыма Ковитиди: переговоры по украинскому конфликту становятся ключевым вопросом мировой повестки

Переговоры с Москвой на тему мирного разрешения украинского конфликта стали главным вопросом мировой повестки, следует из сегодняшнего заявления сенатора от Крыма Ольги Ковитиди.

Фото: u-f.ru

Российский политик назвала провалившимся пиар-ход боевиков ВСУ с "контрнаступлением", пишет РИА Новости.