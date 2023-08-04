Переговоры с Москвой на тему мирного разрешения украинского конфликта стали главным вопросом мировой повестки, следует из сегодняшнего заявления сенатора от Крыма Ольги Ковитиди.
Российский политик назвала провалившимся пиар-ход боевиков ВСУ с "контрнаступлением", пишет РИА Новости.
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Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.