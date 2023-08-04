Песков: смена посла Британии вряд ли поможет наладить отношения с этой страной

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Россия не испытывает иллюзий на нормализацию отношений с Британией после смены посла этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

"Нет, никаких нет", — заявил Песков журналистам.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, есть ли надежда на улучшение отношений между Россией и Великобританией после смены посла.

2 августа стало известно, что Лондон назначил нового посла в России. Место прежнего амбассадора Деборы Броннерт в ноябре 2023 года займёт Найджел Кейси. О грядущих изменениях было сказано на сайте британского правительства.