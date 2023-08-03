Мексика заинтересована в возобновлении черноморской инициативы, так как сделка обеспечивает международное экономическое равновесие. Такое мнение выразил постоянный представитель при ООН Хуан Рамон де ла Фуэнте во время своего выступления на заседании СБ ООН по продовольственной безопасности.
"Продовольственные системы мира являются взаимозависимыми, вооруженный конфликт может привести к переменам в продовольственной системе в целом, поэтому Мексика рассчитывает на скорейшее возобновление черноморской зерновой инициативы".
По словам мексиканского представителя, черноморская сделка оказывала положительный эффект на установление стоимости товара, а также была гарантом продовольственной безопасности в бедных странах.
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