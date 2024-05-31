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Идеальные условия для лаванды: где лучше всего её высаживать на даче

Это растение любят садоводы из-за приятного аромата

2:08
Садоводство » Цветы

Лаванда является одним из самых популярных декоративных растений для дачных участков. Её яркие фиолетовые соцветия и приятный аромат привлекают многих любителей садоводства. Но чтобы лаванда радовала глаз и дарила свои полезные свойства, важно подобрать для нее правильное место посадки. Где же лучше всего сажать это чудесное растение?

Это растение любят садоводы из-за приятного аромата
Фото: unsplash.com by Luke Barnard is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На солнечном участке
Лаванда просто обожает солнце и требует максимального количества солнечного света на протяжении всего дня. Поэтому самым подходящим местом для ее посадки будут открытые, хорошо освещаемые участки вашего дачного участка.

На возвышенности
Лаванда не любит переувлажненные почвы и застой воды. Поэтому идеальным вариантом будет посадка на небольших возвышенностях или даже искусственных холмиках. Так вы обеспечите растению хороший дренаж и избежите загнивания корней.

На хорошо дренированных почвах
Лаванда предпочитает легкие, плодородные, хорошо дренированные почвы. Тяжелые глинистые или заболоченные грунты ей совершенно не подходят. Перед посадкой можно улучшить состав почвы, добавив песок, перегной или специальные субстраты для лаванды.

В защищённых от ветра местах
Несмотря на свою природную устойчивость, молодые растения лаванды могут страдать от сильных порывистых ветров. Поэтому лучше всего высаживать ее в более защищенных от ветра уголках сада, например, у стен построек или живых изгородей.

На склонах и террасах
Очень эффектно и красиво лаванда смотрится, когда ее высаживают на склонах, террасах или каменистых горках. Такое расположение не только подчеркивает ее красоту, но и обеспечивает необходимый дренаж.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете правильно подобрать идеальное место для посадки лаванды на вашем дачном участке. И тогда ее пышное цветение и неповторимый аромат будут радовать вас весь летний сезон.

Посадка саженца лаванды в открытый грунт
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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