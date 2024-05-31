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Как нужно делать пирожки с ягодами, чтобы из них не вытекал сок: четыре секрета

Как сделать так, чтобы ягодная начинка не вытекала из пирожков?

1:47
Еда

Пирожки с ягодной начинкой — прекрасная идея в ягодный сезон. Однако из-за сочности ягод начинка часто растекается, что может испортить внешний вид и текстуру пирожков.

Как сделать так, чтобы ягодная начинка не вытекала из пирожков?
Фото: 500px.com by Hakeem Ibnfaisal is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Шеф-повар Елена Никифорова из ресторана "Шинок", которую цитирует aif.ru, поделилась своими секретами о том, как избежать этой проблемы и приготовить идеальные пирожки с ягодами.

  1. Выберите ягоды: можно использовать как сырые, так и припущенные ягоды. Припущенные ягоды приготавливаются с небольшим количеством сахара, чтобы они отдали сок и слегка отварились. Черника, малина, морошка и ежевика идеально подходят для пирожков. Однако, свежую вишню лучше припустить.
  2. Для того чтобы заполнение не растекалось, добавьте в него немного панировочных сухарей или крахмала. Это поможет впитать лишний сок и сделает начинку гуще. Не забудьте также добавить сахар для идеальной сладости начинки.
  3. При формировании пирожков помните, что должно быть оптимальное соотношение начинки к тесту. Хорошим вариантом будет 2 части теста на 1 часть начинки. Это позволит создать компактные и пропорциональные пирожки.
  4. Если все же беспокоит растекание начинки, можно добавить немного сухого пектина в ягоды. Пектин делает сок ягод похожим на желе и предотвратит растекание начинки во время выпечки. Пектин сегодня можно найти во многих магазинах.

Следуя этим советам, вы сможете приготовить безупречно вкусные и привлекательные пирожки с ягодной начинкой. Наслаждайтесь этими сочными десертами вместе с семьей и друзьями!

Чтобы НАЧИНКА не вытекала. 5 проверенных способов.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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