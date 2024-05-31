Грузия откладывает введение обязательного страхования для иностранных туристов до января 2026 года.

Грузия откладывает обязательное страхование для туристов до 2026 года

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Грузия откладывает введение обязательного страхования для иностранных туристов до января 2026 года. Изначально планировалось, что это требование вступит в силу 1 июня 2024 года, но национальная администрация туризма приняла решение о его переносе. Причины задержки не раскрываются.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Несмотря на это, туроператоры советуют путешественникам приобретать международные страховые полисы перед поездкой, чтобы избежать значительных медицинских расходов за границей. В последнем квартале 2024 года Грузию посетило более миллиона иностранных туристов, большинство из которых были гражданами Турции (19,5%) и России (16,5%).