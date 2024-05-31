Грузия откладывает введение обязательного страхования для иностранных туристов до января 2026 года. Изначально планировалось, что это требование вступит в силу 1 июня 2024 года, но национальная администрация туризма приняла решение о его переносе. Причины задержки не раскрываются.
Несмотря на это, туроператоры советуют путешественникам приобретать международные страховые полисы перед поездкой, чтобы избежать значительных медицинских расходов за границей. В последнем квартале 2024 года Грузию посетило более миллиона иностранных туристов, большинство из которых были гражданами Турции (19,5%) и России (16,5%).
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.