Базилик на даче: 5 полезных свойств любимой пряности

Базилик - одна из самых популярных и полезных пряно-ароматических культур, которые часто выращивают дачники и огородники. И это неудивительно, ведь этот ароматный куст обладает множеством полезных свойств, которые могут быть весьма полезны как для здоровья, так и для кулинарии.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported