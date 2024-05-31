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Базилик на даче: 5 полезных свойств любимой пряности

Причины, по которым стоит сажать базилик

Садоводство » Советы

Базилик - одна из самых популярных и полезных пряно-ароматических культур, которые часто выращивают дачники и огородники. И это неудивительно, ведь этот ароматный куст обладает множеством полезных свойств, которые могут быть весьма полезны как для здоровья, так и для кулинарии.

Причины, по которым стоит сажать базилик
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

1. Антиоксидантные свойства 
Базилик богат природными антиоксидантами, такими как витамины C, K, бета-каротин. Эти вещества помогают нейтрализовать свободные радикалы и защищают организм от преждевременного старения и многих заболеваний.

2. Антибактериальное действие
Эфирные масла базилика обладают мощными антибактериальными свойствами, что делает эту пряность незаменимой для профилактики и лечения простудных и вирусных заболеваний. Регулярное употребление базилика помогает укрепить иммунитет.

3. Снижение уровня стресса
Исследования показали, что вдыхание аромата базилика способствует снижению уровня кортизола - гормона стресса. Поэтому базилик можно использовать для релаксации и профилактики стресса.

4. Польза для пищеварения
Базилик стимулирует выработку желудочного сока, что помогает улучшить пищеварение и облегчить симптомы таких проблем, как метеоризм, запоры, диарея.

5. Кулинарные достоинства
Пожалуй, один из главных плюсов базилика - его яркий, пряный аромат и вкус, которые прекрасно дополняют множество блюд итальянской, средиземноморской, азиатской кухни. Базилик широко используют в сальсах, песто, пиццах, супах, салатах.

Эти и многие другие полезные свойства базилика делают его незаменимым растением для выращивания на любой даче. Регулярное употребление базилика в пищу и использование его в кулинарии принесет вашему организму ощутимую пользу.

Лучший способ посева Базилика
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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