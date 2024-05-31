Пэрис Хилтон возвращается с новым альбомом спустя 18 лет

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Пэрис Хилтон выпустит второй альбом Infinite Icon 6 сентября

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Шоу-бизнес

Пэрис Хилтон анонсировала выпуск своего второго альбома Infinite Icon, который выйдет 6 сентября. В качестве анонса Хилтон опубликовала видео с участием звезд, таких как Крис Дженнер и Деми Ловато.

Пэрис Хилтон выпустит второй альбом Infinite Icon 6 сентября
Фото: инстаграм аккаунт Пэрис Хилтон

Запись сингла Hot One в прошлом году вдохновила ее на создание нового альбома. Дебютный альбом Paris вышел в 2006 году, и с тех пор Хилтон выпускала только синглы. В 2024 году она также появилась в треке Sia "Fame Won't Love".

Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова организовала своему сыну праздник в стиле зомби.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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