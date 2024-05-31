Пэрис Хилтон возвращается с новым альбомом спустя 18 лет

Пэрис Хилтон выпустит второй альбом Infinite Icon 6 сентября

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пэрис Хилтон анонсировала выпуск своего второго альбома Infinite Icon, который выйдет 6 сентября. В качестве анонса Хилтон опубликовала видео с участием звезд, таких как Крис Дженнер и Деми Ловато.

Фото: инстаграм аккаунт Пэрис Хилтон

Запись сингла Hot One в прошлом году вдохновила ее на создание нового альбома. Дебютный альбом Paris вышел в 2006 году, и с тех пор Хилтон выпускала только синглы. В 2024 году она также появилась в треке Sia "Fame Won't Love".

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