Пэрис Хилтон возвращается с новым альбомом спустя 18 лет

Пэрис Хилтон анонсировала выпуск своего второго альбома Infinite Icon, который выйдет 6 сентября. В качестве анонса Хилтон опубликовала видео с участием звезд, таких как Крис Дженнер и Деми Ловато.
Запись сингла Hot One в прошлом году вдохновила ее на создание нового альбома. Дебютный альбом Paris вышел в 2006 году, и с тех пор Хилтон выпускала только синглы. В 2024 году она также появилась в треке Sia "Fame Won't Love".
Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова организовала своему сыну праздник в стиле зомби.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.