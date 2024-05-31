Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Причины, по которым стоит сажать базилик
Пэрис Хилтон выпустит второй альбом Infinite Icon 6 сентября
Орехи макадамия избавляют от мигрени и снижают риск рака
Творожная запеканка без манки: нужная текстура достигается за счёт яиц
Гай Ричи создаст сериал о юном Шерлоке Холмсе
Как избежать проблем с кожей: советы косметолога о выборе уходовых средств
Выпускникам колледжей США отказывают в приеме на работу
Психолог Макаренко перечислила признаки мужчины-абьюзера
Врач-терапевт рассказала, чем питаться в жаркое лето
Почему собака перед сном копает себе "лежанку": ответ кинологов

Кинологи объяснили, почему собака перед сном "выкапывает" себе кровать

1:05
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы собак стремятся обеспечить своим питомцам комфортные лежанки для качественного отдыха.

Кинологи объяснили, почему собака перед сном "выкапывает" себе кровать
Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Однако иногда можно заметить, что собака начинает "раскопки" перед сном.

Такие действия могут вызвать удивление у многих хозяев.

Почему собака так себя ведет? Ответы на эти вопросы часто кроются в инстинктах, унаследованных от диких предков. Важно понимать, что во время сна в природной среде любая собака наиболее уязвима.

Поэтому дикие собаки старались вырыть себе углубления для сна, чтобы потенциальные враги их не заметили. Эксперты полагают, что домашние собаки продолжают действовать так же на уровне инстинктов.

Но есть и другие причины такого поведения. На лапах собак находятся особые железы, выделяющие запах, который не чувствует человек, но распознает другая собака.

Поэтому домашний питомец инстинктивно метит свою территорию, чтобы другие собаки не могли на нее претендовать.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
Как избежать проблем с кожей: советы косметолога о выборе уходовых средств
Психолог Макаренко перечислила признаки мужчины-абьюзера
Выпускникам колледжей США отказывают в приеме на работу
Врач-терапевт рассказала, чем питаться в жаркое лето
Летний уход за кожей с родинками: советы эксперта Ивановой
Акционерам Tesla рекомендовано проголосовать против компенсационного пакета Маска
Франция предупреждает о возможных грабежах и насилии в период Олимпийских игр 2024
Возмущение магнитного поля началось на Земле после сильного выброса на Солнце
Президент Чехии начал терять доверие граждан своей страны
Креветки улучшают красоту волос, кожи и ногтей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников