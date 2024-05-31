Почему собака перед сном копает себе "лежанку": ответ кинологов

Многие владельцы собак стремятся обеспечить своим питомцам комфортные лежанки для качественного отдыха.
Однако иногда можно заметить, что собака начинает "раскопки" перед сном.
Такие действия могут вызвать удивление у многих хозяев.
Почему собака так себя ведет? Ответы на эти вопросы часто кроются в инстинктах, унаследованных от диких предков. Важно понимать, что во время сна в природной среде любая собака наиболее уязвима.
Поэтому дикие собаки старались вырыть себе углубления для сна, чтобы потенциальные враги их не заметили. Эксперты полагают, что домашние собаки продолжают действовать так же на уровне инстинктов.
Но есть и другие причины такого поведения. На лапах собак находятся особые железы, выделяющие запах, который не чувствует человек, но распознает другая собака.
Поэтому домашний питомец инстинктивно метит свою территорию, чтобы другие собаки не могли на нее претендовать.
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