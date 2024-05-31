Стало известно, почему американцы отворачиваются от электромобилей, несмотря на равную цену

Согласно исследованию KPMG, американцы предпочитают стандартные бензиновые автомобили гибридным и электрическим, даже при одинаковой цене и характеристиках. Только 20% опрошенных выбрали бы электромобиль.
Это предпочтение выявлено на фоне глобального замедления спроса на электромобили, что заставляет автопроизводителей, таких как Ford, General Motors и Mercedes, пересматривать свои планы по производству EV.
Исследование также показало разрыв в ожиданиях между потребителями и руководителями автоиндустрии по времени зарядки на дороге: 60% американцев хотят зарядку за 20 минут или меньше, тогда как только 41% руководителей считают это приемлемым. Кроме того, потребители менее склонны платить за функции автопилота и развлечения, отдавая предпочтение безопасности, Wi-Fi и локатору зарядных станций.
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