Земля потеряла контакт с единственным активным зондом на орбите Венеры

JAXA: космический аппарат "Акацуки" над Венерой перестал отвечать на сигналы

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Японское космическое агентство JAXA сообщило о потере связи с космическим кораблем "Акацуки" — единственным активным земным зондом на орбите Венеры. Аппарат перестал отвечать на сигналы еще в апреле, о чем было объявлено в официальном аккаунте миссии JAXA в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

Фото: Flickr by Adam Evans is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Акацуки", что в переводе с японского означает "рассвет", был запущен в 2010 году. Начало его миссии было неудачным: зонд не смог выйти на орбиту Венеры из-за отказа основного двигателя. Однако в 2015 году команде удалось повторно попытаться и вывести аппарат на нужную траекторию.

В JAXA пояснили, что связь с космическим кораблем была потеряна после длительного периода низкой устойчивости. Для поддержания контакта с Землей устройство должно сохранять стабильную ориентацию, от которой зависит положение антенны.

Несмотря на то что "Акацуки" выполнил основную миссию в 2018 году, зонд продолжал отправлять ценную информацию о Венере, помогая ученым лучше понять климат и динамику атмосферы самой жаркой планеты в Солнечной системе.