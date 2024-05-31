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Чем полезен и опасен орех макадамия: важные нюансы, о которых вы не знали

Орехи макадамия избавляют от мигрени и снижают риск рака

1:49
Здоровье » Здоровье и профилактика

Орехи макадамия имеют сладкий, сливочный вкус. Они обладают пряным ванильным ароматом с нотками миндаля, именно поэтому их часто добавляют в десерты.

Орехи макадамия избавляют от мигрени и снижают риск рака
Фото: pixabay.com by sunnysun0804 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Полезные свойства

Круглые орехи макадамия — это источники высококачественного белка, витаминов А, Е, В, минералов, клетчатки и антиоксидантов. В этом орехе мало холестерина и много белка.

Минералы включают кальций, селен, медь, фосфор, цинк, калий, магний; из витаминов — В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, РР. Полезен не только сам орех, но и масло, которое получают методом холодного отжима. Орех макадамия помогает при мигренях, авитаминозе, артрите и даже варикозном расширении вен, улучшает кровообращение, снижает риск онкологических заболеваний, способствует восстановлению потенции.

Витамины, входящие в состав макадамии, положительно влияют на работу нервной системы.

Сколько орехов макадамия можно съедать в день

Вы можете вызвать неприятные побочные эффекты, если будете есть слишком много макадамии. Как и в случае с другими орехами, важна умеренность.

Взрослый человек, не имеющий противопоказаний, может употреблять от 30 до 45 г орехов макадамии в день.

Чем опасен орех макадамия

Главная опасность, конечно же, пищевая аллергия. Если у вас уже есть аллергия на другие орехи, лучше быть готовым к возможной реакции.

Кроме того, орехи макадамия содержат много жира, который может повысить уровень холестерина в крови и вызвать серьёзные заболевания сердца и сосудов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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