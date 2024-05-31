Психолог назвала фразы, которые выдают инфантильного мужчину: "Я пока не определился до конца"

Психолог Ольга Романив объяснила, по каким фразам можно узнать мужчину, который так и не повзрослел.
Инфантильные мужчины, по словам эксперта, часто перекладывают вину на обстоятельства, не желая брать на себя ответственность. Они склонны перекладывать вину на окружающих.
Зависшие в детстве мужчины любят говорить: "Сделай на свое усмотрение". Они предпочитают не принимать решения самостоятельно, чтобы в случае промаха не оказаться крайним.
Ранее психолог Мария Макаренко рассказала, по каким признакам можно выявить мужчину-абьюзера.
От инфантильных людей нередко можно услышать фразу: "Я пока не определился до конца…". Он максимально отодвигает момент, когда нужно сделать выбор.
Ребёнок во взрослом обличье уверен, что "сначала люди должны пожить для себя".
Психолог в беседе с "Вечерней Москвой" объяснила, что одна из любимых фраз инфантильных людей: "Я не смогу с этим справиться". Это своеобразный клич о помощи, который они кидают в надежде на то, что кто-то сделает их работу за них.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.