Психолог назвала фразы, которые выдают инфантильного мужчину: "Я пока не определился до конца"

Психолог назвала характерные для инфантильного мужчины фразы

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Психолог Ольга Романив объяснила, по каким фразам можно узнать мужчину, который так и не повзрослел.

Фото: unsplash.com by Andrew Ly is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инфантильные мужчины, по словам эксперта, часто перекладывают вину на обстоятельства, не желая брать на себя ответственность. Они склонны перекладывать вину на окружающих.

Зависшие в детстве мужчины любят говорить: "Сделай на свое усмотрение". Они предпочитают не принимать решения самостоятельно, чтобы в случае промаха не оказаться крайним.

Ранее психолог Мария Макаренко рассказала, по каким признакам можно выявить мужчину-абьюзера.

От инфантильных людей нередко можно услышать фразу: "Я пока не определился до конца…". Он максимально отодвигает момент, когда нужно сделать выбор.

Ребёнок во взрослом обличье уверен, что "сначала люди должны пожить для себя".

Психолог в беседе с "Вечерней Москвой" объяснила, что одна из любимых фраз инфантильных людей: "Я не смогу с этим справиться". Это своеобразный клич о помощи, который они кидают в надежде на то, что кто-то сделает их работу за них.