Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты ответили, почему кошка требует, чтобы двери были открыты
Названы самые запоминающиеся импровизации из советских фильмов
Сергей Никоненко жестко раскритиковал уехавших из России актеров
Три утверждения о прыщах, в которые не стоит верить
Это растение любят садоводы из-за приятного аромата
Топинамбур необходимо употреблять для людей с сахарным диабетом
Как сделать так, чтобы ягодная начинка не вытекала из пирожков?
Производство апельсинового сока в мире находится под угрозой
JAXA: космический аппарат "Акацуки" над Венерой перестал отвечать на сигналы
Психолог назвала фразы, которые выдают инфантильного мужчину: "Я пока не определился до конца"

Психолог назвала характерные для инфантильного мужчины фразы

1:09
Общество

Психолог Ольга Романив объяснила, по каким фразам можно узнать мужчину, который так и не повзрослел.

Психолог назвала характерные для инфантильного мужчины фразы
Фото: unsplash.com by Andrew Ly is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инфантильные мужчины, по словам эксперта, часто перекладывают вину на обстоятельства, не желая брать на себя ответственность. Они склонны перекладывать вину на окружающих.

Зависшие в детстве мужчины любят говорить: "Сделай на свое усмотрение". Они предпочитают не принимать решения самостоятельно, чтобы в случае промаха не оказаться крайним.

Ранее психолог Мария Макаренко рассказала, по каким признакам можно выявить мужчину-абьюзера.

От инфантильных людей нередко можно услышать фразу: "Я пока не определился до конца…". Он максимально отодвигает момент, когда нужно сделать выбор.

Ребёнок во взрослом обличье уверен, что "сначала люди должны пожить для себя".

Психолог в беседе с "Вечерней Москвой" объяснила, что одна из любимых фраз инфантильных людей: "Я не смогу с этим справиться". Это своеобразный клич о помощи, который они кидают в надежде на то, что кто-то сделает их работу за них.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
Как сделать так, чтобы ягодная начинка не вытекала из пирожков?
Производство апельсинового сока в мире находится под угрозой
JAXA: космический аппарат "Акацуки" над Венерой перестал отвечать на сигналы
Психолог назвала характерные для инфантильного мужчины фразы
Американцы по-прежнему предпочитают бензиновые автомобили гибридным и электрическим
Грузия откладывает обязательное страхование для туристов до 2026 года
Причины, по которым стоит сажать базилик
Пэрис Хилтон выпустит второй альбом Infinite Icon 6 сентября
Орехи макадамия избавляют от мигрени и снижают риск рака
Кинологи объяснили, почему собака перед сном "выкапывает" себе кровать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников