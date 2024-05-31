Business Insider: производители апельсинового сока столкнулись с проблемами

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Производство апельсинового сока в мире находится под угрозой

1:13
Экономика

Ведущим мировым производителям апельсинового сока, возможно, придется задуматься об использовании альтернативных фруктов. Об этом пишет Business Insider.

Производство апельсинового сока в мире находится под угрозой
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info

В отчете Fundecitrus и CitrusBR говорится, что климатический кризис и болезни цитрусовых, привели к тому, что бразильские фермеры, выращивающие апельсины, собрали самый низкий урожай за последние десятилетия. А Бразилия является крупнейшим в мире поставщиком апельсинов.

Во Флориде находится второй по величине в мире производитель апельсинового сока, и он также сталкивается с серьезными проблемами из-за болезней цитрусовых и плохих погодных условий. Деревья подвергаются атакам насекомых, из-за этого плоды становятся горькими. За последние 20 лет поставки апельсинового сока в штате сократились с 240 миллионов упаковок в год до 17 миллионов в год.

Именно поэтому производители будут рассматривать альтернативные пути — добавлять в смеси грушевый, яблочный и виноградный соки, либо использовать мандарин в производстве, поскольку деревья более устойчивы к изменениям климата.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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