Индия и США планируют провести совместные военные учения Yudh Abhyas на Аляске, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийский канал News18.
Источник сообщает, что учения должны пройти с 25 сентября по 8 октября. Однако, количество привлеченных сотрудников и военной техники не сообщает ни одна, ни другая сторона.
Согласно графику учений, они будут направлены на отработку операций, связанных с поддержанием мира. Также планируется, что военные отработают действия при бедствиях и катастрофах.
Учения Yudh Abhyas - это ежегодная практика между армиями Нью-Дели и Вашингтоном. В прошлом году ее проводили в штате Индии Юттаракханд, который находится на границе с Китаем.
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