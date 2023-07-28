Минобороны Британии по ошибке отправило в Мали секретный доклад о гиперзвуковом оружии

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В Минобороны Великобритании проходит проверка в связи с отправкой секретных электронных документов близкому союзнику России — Мали, сообщает The Telegraph.

Фото: money.pl

По информации издания, сотрудники МО Британии пропустили букву, набирая адрес домена Соединённых Штатов Америки. В итоге письмо было направлено по адресу почты, который заканчивается на ".ml" вместо ".mil", то есть представителям Мали, сказано в статье.

Отмечается, что Мали — близкий партнёр России. Именно этому государству Москва обещала бесплатно передать зерно.

Как поясняет газета The Times, среди сведений, отправленных на малийские домены, оказались исследования Великобритании о применении гиперзвуковых вооружений. В МО Британии идёт внутреннее расследование в связи с инцидентом.