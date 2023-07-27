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Newsweek: в США назвали причины провала украинского контрнаступления

1:07
Мир

Украинское контрнаступление "захлебнулось" из-за отлично укреплённой линии обороны ВС РФ. На это обратил внимание журналист Брендан Коул в статье для Newsweek.

Newsweek: в США назвали причины провала украинского контрнаступления
Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102

Автор подчеркнул, что защитные сооружение были возведены русскими целыми "долинами".

"Полученное Украиной новое западное вооружение было встречено буквально долинами защитных сооружений, возведенными русскими вдоль всей линии фронта. Среди них минные поля, противотанковые рвы и "зубы дракона" — куски бетона в форме пирамид, используемые для остановки военной техники", — написал Коул.

Пытавшихся наступать ВСУ встретил непрекращающийся шквал огня, в итоге они понесли серьёзные потери и лишились натовской тяжёлой техники. Также на провал украинской армии повлияли отсутствие авиации и дефицит снарядов, добавил автор.

В итоге контрнаступление Киева сопряжено с большими сложностями, и едва ли продвигается по заранее намеченному киевским руководством плану, делает вывод обозреватель.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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