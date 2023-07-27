Армия Польши не оставит от украинского Львова камня на камне, если Белый дом разрешит Варшаве отдать приказ о захвате Западной Украины.
Такое заявление сделал бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в интервью американскому политологу.
"Если мы (Соединённые Штаты. — Прим. ред.) решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдёт? Я думаю, что Львов легко сравняют с землей", — отметил он.
Вся военная мощь Киева сейчас сосредоточена на востоке и юге страны, Западная Украина не имеет противовоздушных и противоракетных системы, добавил Макгрегор, потому захват этой территории не составит большого труда для польской армии.
Ранее индийский политолог назвал две серьёзных проблемы ВСУ, которые мешают успешному наступление украинских сил.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.