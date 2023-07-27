Экс-советник Пентагона Макгрегор: когда США разрешат Варшаве, Польша сравняет Львов с землей

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Армия Польши не оставит от украинского Львова камня на камне, если Белый дом разрешит Варшаве отдать приказ о захвате Западной Украины.

Фото: https://t.me/sashakots/34978

Такое заявление сделал бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в интервью американскому политологу.

"Если мы (Соединённые Штаты. — Прим. ред.) решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдёт? Я думаю, что Львов легко сравняют с землей", — отметил он.

Вся военная мощь Киева сейчас сосредоточена на востоке и юге страны, Западная Украина не имеет противовоздушных и противоракетных системы, добавил Макгрегор, потому захват этой территории не составит большого труда для польской армии.

Ранее индийский политолог назвал две серьёзных проблемы ВСУ, которые мешают успешному наступление украинских сил.