Как в России: Население Японии сокращается, мигрантов все больше

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По последним правительственным данным, Япония сталкивается с самым быстрым уменьшением численности населения в своей истории, в то время как количество иностранцев достигло почти 3 миллионов человек, установив рекордный показатель.

Фото: By Snap55 - Japanese Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4152533

На 1 января 2023 года, Министерство внутренних дел и коммуникаций опубликовало данные о регистрации резидентов, которые показали, что число японцев сократилось на примерно 800 000 человек до 122,42 миллиона. Это стало 14-м годом подряд, когда наблюдается сокращение населения. Эта тенденция прослеживается во всех 47 префектурах страны.

С другой стороны, число иностранных граждан, проживающих в Японии, выросло до рекордных 2,99 миллиона человек, увеличившись на 10,7% по сравнению с предыдущим годом. Это самый высокий годовой прирост за последние десять лет.

До пандемии COVID-19, на 1 января 2020 года, в Японии проживало 2,87 миллиона иностранцев, что делает текущий прирост особенно значимым.

Таким образом, общая численность населения Японии сократилась до 125,42 миллиона человек, что является уменьшением на примерно 511 000 человек. Проблема уменьшения населения возникает из-за низкой рождаемости, что стало особенно заметно в прошлом году.

Для борьбы с этой проблемой, правительство стремится увеличить занятость женщин и пожилых людей путем реформ рынка труда. Премьер-министр Фумио Кисида сделал обращение вспять падающей рождаемости приоритетным заданием для его правительства, и планирует выделять значительные средства на поддержку родителей и уход за детьми.

Аналитические центры Токио ранее прогнозировали, что к 2040 году стране потребуется примерно в четыре раза больше иностранных рабочих для достижения целей экономического роста, установленных правительством.

Столица Японии, Токио, привлекает больше всего иностранных жителей, их число составляет 581 112 человек, что соответствует 4,2% населения города.