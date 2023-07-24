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В Израиле вспыхнули акции протеста после одобрения первой части судебной реформы

1:40
Мир

В понедельник, 24 июля, вечером судебная реформа в Израиле столкнулась с мощным противодействием: в различных регионах страны начались стихийные акции протеста. Это произошло после того, как парламент окончательно утвердил закон, ограничивающий так называемый "принцип разумности", который является первой частью спорной судебной реформы. 

В Израиле вспыхнули акции протеста после одобрения первой части судебной реформы
Фото: РИА Новости

Протесты в Иерусалиме и Тель-Авиве

В Иерусалиме, где протесты продолжаются уже второй день подряд, демонстранты вышли на улицы бульвара Бегин — одной из главных транспортных артерий города. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и специальный пахучий газ. Шоссе было перекрыто на два часа, но в настоящее время оно уже очищено.

Тем временем в Тель-Авиве тысячи демонстрантов собрались у правительственного комплекса в восточной части города. Традиционно в этом месте оппозиция проводит еженедельные митинги против судебной реформы. Группа протестующих попыталась перекрыть проходящее рядом шоссе Аялон, и, по сообщениям, часть дороги уже перекрыта.

Протесты распространяются по всему Израилю

Стихийные акции протеста вспыхнули и во многих других районах Израиля, в том числе в Хайфе и Беэр-Шеве. Импровизированные митинги были организованы и на нескольких междугородних трассах. В городе Кфар-Саба, расположенном недалеко от Тель-Авива, демонстранты подняли флаги Венгрии и Турции в качестве символического жеста, свидетельствующего о предполагаемом дрейфе Израиля к диктатуре.

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Судебная реформа расколола Израиль. Исторические корни конфликта
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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