В Израиле вспыхнули акции протеста после одобрения первой части судебной реформы

В понедельник, 24 июля, вечером судебная реформа в Израиле столкнулась с мощным противодействием: в различных регионах страны начались стихийные акции протеста. Это произошло после того, как парламент окончательно утвердил закон, ограничивающий так называемый "принцип разумности", который является первой частью спорной судебной реформы.
В Иерусалиме, где протесты продолжаются уже второй день подряд, демонстранты вышли на улицы бульвара Бегин — одной из главных транспортных артерий города. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и специальный пахучий газ. Шоссе было перекрыто на два часа, но в настоящее время оно уже очищено.
Тем временем в Тель-Авиве тысячи демонстрантов собрались у правительственного комплекса в восточной части города. Традиционно в этом месте оппозиция проводит еженедельные митинги против судебной реформы. Группа протестующих попыталась перекрыть проходящее рядом шоссе Аялон, и, по сообщениям, часть дороги уже перекрыта.
Стихийные акции протеста вспыхнули и во многих других районах Израиля, в том числе в Хайфе и Беэр-Шеве. Импровизированные митинги были организованы и на нескольких междугородних трассах. В городе Кфар-Саба, расположенном недалеко от Тель-Авива, демонстранты подняли флаги Венгрии и Турции в качестве символического жеста, свидетельствующего о предполагаемом дрейфе Израиля к диктатуре.
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