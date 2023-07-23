Депутат Госдумы РФ Новиков усомнился в помощи НАТО Киеву в разблокировке зернового коридора

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Первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков выступил с заявлением о том, что сомневается в помощи НАТО киевскому режиму в разблокировке зернового коридора Черноморья.

Фото: fishki.net

В интервью журналистам отечественных СМИ Новиков акцентировал внимание на том, что украинский лидер Владимир Зеленский в последнее время всё чаще обращается к партнёрам с Запада с просьбами об оказании различной помощи.

По словам депутата Госдумы, некоторые "хотелки" Зеленского коллективный Запад удовлетворяет, однако, не в том объёме, который он хотел бы.

"Самые принципиальные вещи для нынешнего киевского режима, связанные с включением Украины в состав НАТО, решены не были", — резюмировал Новиков.