Первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков выступил с заявлением о том, что сомневается в помощи НАТО киевскому режиму в разблокировке зернового коридора Черноморья.
В интервью журналистам отечественных СМИ Новиков акцентировал внимание на том, что украинский лидер Владимир Зеленский в последнее время всё чаще обращается к партнёрам с Запада с просьбами об оказании различной помощи.
По словам депутата Госдумы, некоторые "хотелки" Зеленского коллективный Запад удовлетворяет, однако, не в том объёме, который он хотел бы.
"Самые принципиальные вещи для нынешнего киевского режима, связанные с включением Украины в состав НАТО, решены не были", — резюмировал Новиков.
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