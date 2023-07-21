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Депутат Рады Гончаренко осудил Зеленского за увольнение "ключевого посла" в Британии

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Мир

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко обрушился с критикой на украинского президента Владимира Зеленского, уволившего посла в Лондоне Вадима Пристайко.

Депутат Рады Гончаренко осудил Зеленского за увольнение "ключевого посла" в Британии
Фото: lentka.com

По словам политика, Пристайко был снят с должности из-за своего заявления о "нездоровом сарказме" президента Украины, который пообещал каждое утро благодарить главу Минобороны Британии Бена Уоллеса за оружие для ВСУ.

"Зеленскому хочется сказать, что интересы государства ставят выше своей собственной раздражительности", — отметил Гончаренко в Telegram-канале.

Как пояснил депутат, Пристайко был "ключевым послом в ключевой стране". Он счёл странным решение Зеленского увольнять дипломата из-за того, что тот не называл его "лучшим и милейшим президентом в мире".

Зеленский подписал указ об отстранении Пристайко с занимаемого поста в пятницу, 21 июля.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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