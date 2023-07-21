Депутат Рады Гончаренко осудил Зеленского за увольнение "ключевого посла" в Британии

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко обрушился с критикой на украинского президента Владимира Зеленского, уволившего посла в Лондоне Вадима Пристайко.

Фото: lentka.com

По словам политика, Пристайко был снят с должности из-за своего заявления о "нездоровом сарказме" президента Украины, который пообещал каждое утро благодарить главу Минобороны Британии Бена Уоллеса за оружие для ВСУ.

"Зеленскому хочется сказать, что интересы государства ставят выше своей собственной раздражительности", — отметил Гончаренко в Telegram-канале.

Как пояснил депутат, Пристайко был "ключевым послом в ключевой стране". Он счёл странным решение Зеленского увольнять дипломата из-за того, что тот не называл его "лучшим и милейшим президентом в мире".

Зеленский подписал указ об отстранении Пристайко с занимаемого поста в пятницу, 21 июля.