По словам главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна, отсутствие продвижения Киева в рамках контрнаступления беспокоит Запад, который в этом отношении "не видит света в конце тоннеля".
"Это все будет продолжаться… Мы находимся в ситуации, когда мы, честно говоря, не видим свет в конце тоннеля", — сказал Ассельборн в преддверии начала заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.
Министр иностранных дел Люксембурга добавил, что у Запада просто нет другого выхода, кроме как продолжать поставлять Украине оружие, дабы помочь ей "защититься от атак РФ".
Ассельборн подчеркнул, что таковой является текущая реальность, и сейчас он и его коллеги по ЕС вынуждены заниматься вопросами поставки вооружений, хотя "в обычной жизни" это не входит в круг их обязанностей.
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