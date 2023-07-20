Глава МИД Люксембурга Ассельборн "не видит света в конце тоннеля" по контрнаступлению Киева

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По словам главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна, отсутствие продвижения Киева в рамках контрнаступления беспокоит Запад, который в этом отношении "не видит света в конце тоннеля".

Фото: hotgeo.ru

"Это все будет продолжаться… Мы находимся в ситуации, когда мы, честно говоря, не видим свет в конце тоннеля", — сказал Ассельборн в преддверии начала заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Министр иностранных дел Люксембурга добавил, что у Запада просто нет другого выхода, кроме как продолжать поставлять Украине оружие, дабы помочь ей "защититься от атак РФ".

Ассельборн подчеркнул, что таковой является текущая реальность, и сейчас он и его коллеги по ЕС вынуждены заниматься вопросами поставки вооружений, хотя "в обычной жизни" это не входит в круг их обязанностей.