ВСУ не добились никаких успехов за время контрнаступления, отставной офицер Североатлантического альянса Ставрос Атламазоглу. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за "упорства" российских военных.
Как подчеркнул отставной офицер, прогресс у киевского режима в контрнаступлении "идёт медленно".
"Спустя почти два месяца после начала операции украинские военные так и не смогли ничего добиться для прорыва", — заявил Атламазоглу в статье для 19FortyFive.
По его мнению, причиной этому стало "упорное сопротивление", которое ВСУ оказывает российская сторона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.