Отставной офицер НАТО Атламазоглу: за время контрнаступления ВСУ не добились прорыва

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ВСУ не добились никаких успехов за время контрнаступления, отставной офицер Североатлантического альянса Ставрос Атламазоглу. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за "упорства" российских военных.

Фото: скрин wiadomosci.onet.pl

Как подчеркнул отставной офицер, прогресс у киевского режима в контрнаступлении "идёт медленно".

"Спустя почти два месяца после начала операции украинские военные так и не смогли ничего добиться для прорыва", — заявил Атламазоглу в статье для 19FortyFive.

По его мнению, причиной этому стало "упорное сопротивление", которое ВСУ оказывает российская сторона.