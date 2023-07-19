Граждане Франции в числе свыше 700 человек вынуждены отсидеть тюремный срок, так как ранее они были задействованы в погромах. Об этом заявил глава Минюста страны Эрик Дюпон-Моретти.
"Было необходимо дать жёсткий ответ. Я попросил префектов в каждом случае, где это возможно, привлечь погромщиков к ответственности".
В общей сложности суд вынес 1,2 тыс. постановлений: 1056 граждан были приговорены к тюремному сроку, из них 742 француза действительно попали под заключение.
Правительство Франции отмечает, что большинство нападений обсуждалось на просторах Интернета, что говорит о недальновидности организаторов. Это упрощает поиск виновников в погромах и иных вандальных поступков.
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