Жителю Киевской области вручили повестку за то, что он слушал песню на русском языке

В городе Боярка Киевской области мужчина и женщина слушали на улице песню на русском языке. Прохожая девушка сделала им замечание, после чего мужчина начал доказывать ей свою правоту. Однако украинке это не понравилось, и она обратилась в полицию.

Фото: argumenti.ru

Правоохранители вручили паре админпротоколы по статье 173 — "Мелкое хулиганство", а мужчине выдали армейскую повестку, сообщает издание "Страна".

Ранее Киевсовет принял решение запретить слушать русские песни в публичных местах. Однако многие жители Украины посчитали такое решение назаконным.

"Местные власти не имеют права регулировать эти вопросы и устанавливать такие запреты, потому что они дискриминационные", — заявил правозащитник Центра гражданских свобод Владимир Яворский.