Украинская элита во главе с Юлией Тимошенко в ресторане Киева слушала русский шансон

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В элитном загородном комплексе под Киевом Koncha Zaspa Park представители Незалежной устроили праздник и с наслаждением слушали русский шансон в исполнении певца Гарика Кричевского.

На вечере провели благотворительный аукцион, а вырученные деньги пойдут на обустройство бомбоубежища в столичной детской больнице "Охмадет".

Среди вип-персон была замечена бывший премьер-министр Украины и лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко в костюме цвета "пыльная роза". Рядом с комплексом расположен особняк политика.