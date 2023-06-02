В элитном загородном комплексе под Киевом Koncha Zaspa Park представители Незалежной устроили праздник и с наслаждением слушали русский шансон в исполнении певца Гарика Кричевского.
На вечере провели благотворительный аукцион, а вырученные деньги пойдут на обустройство бомбоубежища в столичной детской больнице "Охмадет".
Среди вип-персон была замечена бывший премьер-министр Украины и лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко в костюме цвета "пыльная роза". Рядом с комплексом расположен особняк политика.
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Врач Екатерина Серебренникова перечислила продукты питания, которые считаются вредными, однако на самом деле могут положительно сказаться на работе организма.