Читатели Spiegel резко раскритиковали главу МИД Германии Бербок за угрозу в адрес президента РФ Путина

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Читатели Spiegel подвергли резкой критике угрозу руководителя немецкого МИД Анналены Бербок в адрес российского лидера Владимира Путина в связи с украинским конфликтом.

Фото: tehnowar.ru

Один из комментаторов выступил с призывом к международному сообществу "не воспринимать эту женщину всерьёз".

"Она пусть сначала угрожает Соединённым Штатам", — констатировал другой читатель газеты.

Ещё один гражданин Германии заявил, что Бербок ведёт себя как подросток и несёт потенциальную опасность стране.

Напомним, Анналена Бербок ранее выступила с заявлением, в котором выразила мнение о том, что президент России развязал конфликт на Украине, а потому должен быть привлечён к ответственности.