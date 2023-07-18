Читатели Spiegel подвергли резкой критике угрозу руководителя немецкого МИД Анналены Бербок в адрес российского лидера Владимира Путина в связи с украинским конфликтом.
Один из комментаторов выступил с призывом к международному сообществу "не воспринимать эту женщину всерьёз".
"Она пусть сначала угрожает Соединённым Штатам", — констатировал другой читатель газеты.
Ещё один гражданин Германии заявил, что Бербок ведёт себя как подросток и несёт потенциальную опасность стране.
Напомним, Анналена Бербок ранее выступила с заявлением, в котором выразила мнение о том, что президент России развязал конфликт на Украине, а потому должен быть привлечён к ответственности.
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