Константинов: теракт на Крымском мосту — это личное решение Зеленского

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Глава крымского парламента Владимир Константинов уверен, что решение об атаке на Крымский мост, проведённой 17 июля, было принято лично украинским президентом Владимиром Зеленским.

Фото: Крымская правда

В связи с этим Константинов заявил, что в отношении Зеленского необходимо открыть уголовное дело за организацию террористической деятельности против мирных граждан.

"В Украине все решения принимаются президентом, и это очень важно понимать. Сегодня Зеленский должен быть осужден в России за организацию террористической деятельности против мирного населения. Именно он и никто другой, никакой там Буданов и иже с ним", — сказал Константинов в эфире "Соловьев Live".

Глава Крымского парламента добавил, что все прочие представители украинских властей, включая главу военной разведки Украины Кирилла Буданова, являются просто пешками в системе управления государством. А главные решения принимает лично Зеленский вместе со своей командой.

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