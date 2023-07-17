Глава крымского парламента Владимир Константинов уверен, что решение об атаке на Крымский мост, проведённой 17 июля, было принято лично украинским президентом Владимиром Зеленским.
В связи с этим Константинов заявил, что в отношении Зеленского необходимо открыть уголовное дело за организацию террористической деятельности против мирных граждан.
"В Украине все решения принимаются президентом, и это очень важно понимать. Сегодня Зеленский должен быть осужден в России за организацию террористической деятельности против мирного населения. Именно он и никто другой, никакой там Буданов и иже с ним", — сказал Константинов в эфире "Соловьев Live".
Глава Крымского парламента добавил, что все прочие представители украинских властей, включая главу военной разведки Украины Кирилла Буданова, являются просто пешками в системе управления государством. А главные решения принимает лично Зеленский вместе со своей командой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.