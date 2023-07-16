В любой стране министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову всегда оказывают самый тёплый и радушный приём, встречающая сторона неизменно демонстрирует главе российского ведомства искреннее уважение и интерес. На это обратил внимание бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Вы никогда не увидите, чтобы Лаврова у самолета в столице встречал кто-нибудь низкого ранга, зато именно это произошло с Блинкеном в Китае", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
Бывший разведчик отметил, что заграничные поездки Лаврова всегда похожи на турне популярной рок-звезды.
Такая разительная разница в том, как встретили Лаврова и министра иностранных дел США, объясняется тем, что в России принято относиться с уважением ко всем странам без исключения.
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