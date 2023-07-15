Европейские страны так и не получили "отмашку" от США на обучение украинских пилотов на истребителях F-16, сообщили американские СМИ. Согласно информации, инструкторы до сих пор ждут формального одобрения Вашингтона.
Программа по обучению украинских пилотов летать на американских истребителях забуксовала.
"Почти дюжина европейских стран, которые обещали обучить украинских пилотов, всё ещё ждут формального одобрения программы со стороны США", — передаёт Politico.
По данным издания, европейские страны не могут запустить программу обучения без разрешения Госдепа США. В чём причина "затягивания" вопроса, авторы не уточнили.
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