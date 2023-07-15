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Politico: США до сих пор не разрешили ЕС обучать украинских пилотов

0:44
Мир

Европейские страны так и не получили "отмашку" от США на обучение украинских пилотов на истребителях F-16, сообщили американские СМИ. Согласно информации, инструкторы до сих пор ждут формального одобрения Вашингтона.

Politico: США до сих пор не разрешили ЕС обучать украинских пилотов
Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

Программа по обучению украинских пилотов летать на американских истребителях забуксовала.

"Почти дюжина европейских стран, которые обещали обучить украинских пилотов, всё ещё ждут формального одобрения программы со стороны США", — передаёт Politico.

По данным издания, европейские страны не могут запустить программу обучения без разрешения Госдепа США. В чём причина "затягивания" вопроса, авторы не уточнили.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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