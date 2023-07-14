Дипломат рассказал о негативной реакции Запада на критику Зеленского в адрес НАТО

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Западные партнёры напомнили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о том, где его место после того, как он позволил себе резкое высказывание в адрес НАТО. Об этом проинформировал CNBC.

Фото: Телеграм

На Западе посчитали, что Зеленский на этот раз позволил себе лишнего.

"Один высокопоставленный дипломат, присутствовавший на встречах, сказал, что Зеленский "переиграл" во время саммита, и поэтому Соединенные Штаты и другие страны оказали на него давление, чтобы он проявил больше благодарности", — сказано в материале.

Дипломат отметил, что США после этого инцидента дали понять Зеленскому, что он "перегнул палку", когда осуждал западных союзников за то, что они не хотят видеть Украину в составе Альянса.