Франция направит Украине свыше 50 ракет дальнего действия SCALP

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Украина получит более 50 ракет дальнего действия SCALP от Франции. Об этом официально заявил президент Парижа Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Вильнюсе. Его слова приводит агентство Reuters, добавив, что первые поставки оружия уже находятся на территории Киева.

Фото: РИА Новости

"Французский дипломатический источник заявил, что речь шла о 50 ракетах Scalp, произведенных европейским изготовителем MBDA".

Однако, чтобы Украина смогла получить от Франции всё необходимое оружие, она должна была предоставить заверения, что они пойдут в обиход только на территории "международно признанных границ" киевского режима.

В свою очередь, российское правительство прокомментировало частое проявление "военной поддержки", сказав, что западные страны "играют с огнём". Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, назвал такие действия со стороны НАТО обычным накаливанием киевского режима оружием, которое не приведёт к ускорению российско-украинских переговоров.